اتصالات من &e بمصر تتعاون مع بنك أبوظبي التجاري لإطلاق برنامج المكافآت الرقمي "TouchPoint"

أعلنت شركة اتصالات من &e في مصر عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع بنك أبوظبي التجاري-مصر لإطلاق برنامج المكافآت الرقمي "TouchPoint".

يهدف هذا البرنامج إلى تكريم ومكافأة العملاء عند استخدامهم لقنوات البنك الرقمية ومنتجاته المختارة.

أعرب إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك عن أهمية هذه الشراكة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار رؤية البنك لتحقيق النمو وتقديم تجربة مصرفية متميزة.

وقال: "نحن حريصون على توفير خدمات مصرفية متقدمة وذات جودة عالية لعملائنا، وهذا التعاون مع اتصالات من &e يمثل خطوة هامة نحو تحقيق ذلك." من جهته، أشاد أحمد يحيى الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة اتصالات من &e بأهمية التعاون مع بنك أبوظبي التجاري-مصر، مؤكداً أن هذه الشراكة تعزز دور اتصالات من &e كشركة تكنولوجية متكاملة في توفير حلول رقمية مبتكرة.

وأضاف: "نحن نسعى دائماً لتعزيز تجربة عملائنا وتقديم خدمات رقمية تلبي احتياجاتهم المتزايدة.

برنامج المكافآت "TouchPoint" سيوفر للعملاء تجربة مصرفية فريدة ومكافآت قيمة عند استخدامهم للخدمات الرقمية للبنك." يأتي هذا التعاون كخطوة إضافية لتعزيز التجربة المصرفية الرقمية وتقديم مكافآت ملموسة للعملاء عند استخدام خدمات البنك الرقمية.

يقدم برنامج المكافآت "TouchPoint" مجموعة متنوعة من العروض والمكافآت، ويعكس التزام الشركتين بتعزيز التحول الرقمي في السوق المصرية.



