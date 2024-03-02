ندوات وورش عمل بالدورة 33 من مهرجان "أيام الشارقة المسرحية"

تشهد الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان "أيام الشارقة المسرحية" التى انطلقت فعالياتها اليوم عدة لقاءات فنية وندوات تثقيفية، بجانب ورش العمل التدريبية، وذلك فى إطار سعى المهرجان فى كل دورة إلى أن يأتي بالجديد من الرؤى والأفكار والجهود المسرحية التي تستثير الذهن وتثري الوجدان بما تجسده من صور الواقع.

يتضمن البرنامج المصاحب لأيام الشارقة المسرحية هذا العام ندوتين ثقافيتين، الأولى بعنوان "دلالات وجماليات الأزياء في المسرح اليوم" وتسعى الندوة إلى التعرف على مكانة ودور الملابس في العرض المسرحي، لاسيما مع التطور الملحوظ في استخدام الوسائل التكنولوجية في مجال بناء وتشكيل العرض المسرحي؛ كما في مجال صناعة الأزياء.

تدير الندوة الباحثة البحرينية زهراء منصور، وتشارك في مداخلاتها د. ابتسام الحمادي من الكويت، د. مروة عودة من مصر، وسناء شدال من المغرب، وريم الشمالي من سوريا.

تعقد الندوة الثانية بعنوان "تقنيات التأليف في المسرح المعاصر: التجربة البحرينية نموذجاً" ويديرها أنور أحمد من البحرين، ويتحدث فيها بصفة رئيسة مواطنه صالح إبراهيم عباس.

ومن أبرز الأنشطة التي ستشهدها تلك الدورة، فعالية "جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي"، لدعم وتثمين عطاء أصحاب التجارب المسرحية العربية المتميزة والمبتكرة، والتى فازت بجائزتها الفنانة العمانية فخرية خميس، وعلى إثر هذا سينظم لقاء معها غدا الأحد في الخامسة مساء بقصر الثقافة، يديره الكاتب والإعلامي العماني عبد الرزاق الربيعي، لتتحدث فيها عن تجربتها الفنية، كما تستمع لشهادات وإفادات يقدمها متابعون لمسيرتها الفنية الثرية.

بجانب ذلك، يتم الاحتفاء بالفنان الإماراتي عبد الله راشد الاثنين المقبل فى الخامسة مساء، بوصفه الشخصية المحلية المكرمة، الذى سيتحدث فيه عن مشواره الفنى، كما يستمع إلى شهادات الفنانين زملاؤه.

وفى نفس السياق، تقدم الدورة 3 ورش عمل تدريبية، الأولى بعنوان "تمارين فى الإخراج المسرحى الجديد" يشرف عليها المخرج المصرى د. جمال ياقوت، والثانية بعنوان “الكتابة المسرحية وقصص حاضرنا” ويشرف عليها الكاتب الأردنى مفلح العدوان، والثالثة بعنوان “العرب وثقافة التجريب المسرحي”، ويشرف عليها المخرج والكاتب المصرى د. سامح مهران.

تستمر فعاليات تلك الدورة حتى التاسع من مارس الجارى تحت رعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

«الأيام» تظاهرة فنية وثقافية تتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية على مجموعة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي، كما تحفل بالعديد من الأنشطة الثقافية المصاحبة، بمشاركة العديد من الفنانين الخليجيين والعرب، وتهدف إلى تنشيط وتطوير الحياة المسرحية بالدولة، وتنمية الوعي الإبداعي من خلال الندوات والملتقيات الفكرية والفنية والعروض المسرحية، ودعم وإبراز التجارب الفنية المحلية الرائدة والمتميزة.