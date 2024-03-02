جولة إرشادية لذوى الاحتياجات الخاصة بالمتحف اليونانى الرومانى في الإسكندرية.. صور

استقبل فريق الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة بالمتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية، مجموعه من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، من ضعاف السمع، وذلك تحت اشراف الدكتورة ولاء مصطفى مدير عام المتحف.

وأجرى الفريق جولة إرشادية بالمتحف للتعرف على مقتنياته، تبع ذلك ورشة فنية لشكل العجلة الحربية في العصر اليوناني، وتم استخدام خامات مختلفة، وفي نهاية اليوم عبر الأطفال عن سعادتهم، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية.

ويواصل المتحف اليوناني الروماني فى استقبال طلبة المدارس، والتى كان آخرها زيارة من مدرسة الفراعنة -هوم كرافت اسكندرية حيث أبدى الطلاب أعجابهم الشديد بسيناريو العرض ومقتنيات المتحف وحسن الأستقبال والضيافه، كما استقبل ايضا مجموعة من طلاب المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا قسم عمارة.

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