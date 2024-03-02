أمام أنظار محمد شريف.. الخليج يتعادل مع الشباب بالشوط الأول

تعادل فريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، مع ضيفه الشباب سلبيًا في الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد محمد شريف على مقاعد البدلاء، بعدما شارك أساسيًا أمام الحزم بالجولة الماضية من الدوري السعودي.

وانتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشلت محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، والتي كان أبرزها كرة كارلوس جونيور في الدقيقة 41، التي اصطدمت بالعارضة.

ويحتل الخليج، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الشباب صاحب المركز الحادي عشر.

وبدأ الخليج، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: سعيد حمسل - محمد عبده خبراني - لوبيز - بندر المطيري

خط الوسط: وو يونج - ريبوتشو - رودريجيز

وفي الهجوم: خالد ناري - عبدالله السالم - فابيو مارتينيز.