شمال سيناء الأزهرية تحصد المركز التاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالبة المثالية

حصدت منطقة شمال سيناء الأزهرية، المركز التاسع، على مستوى الجمهورية، فى مسابقة الطالبة المثالية وهنأ الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، ومحمد عبدالعظيم، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.

وفازت الطالبة منة الله محمد مساعد بالمركز التاسع، والطالبة بمعهد فتيات ضاحية السلام الثانوى بالريسة، التابع لإدارة العريش التعليمية، متمنيًا للجميع دوام النجاح والتفوق وأعرب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية عن خالص تقديره لإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، والمعهد، على جهدهم ودعمهم الدائم للطلاب.

كما حصلت منطقة شمال سيناء الأزهرية على المركز الأول في بطولة اللياقة البدنية جماعي للمستوى الثاني للمرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية، كما حصدت المركزي الثاني والثالث لبطولة اللياقة البدنية فردي للمرحلة الإعدادية بنين، حيث حصل الطالب عبد الرحمن محمد عبد العزيز، على المركز الثاني، والطالب عبد الكريم محمد عبد الكريم، على المركز الثالث، والطالبان بمعهد بنين العريش الإعدادى الجديد.

وكانت المنافسات النهائية يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ من فبراير الجاري على ملاعب بيت شباب الأزهر بالغردقة، تحت رعاية فضيلة الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والأستاذ محمد عبد العظيم، الوكيل الثقافي، والأستاذ محب أبو العزم مدير رعاية الطلاب والموجه العام للتربية الرياضية، والأستاذ أسامة الرفاعي، موجه أول التربية الرياضية.