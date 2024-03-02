بوحبيب: إسرائيل رفضت وقف إطلاق النار مع لبنان رغم الصيغ المتعددة التي قدمتها بيروت عبر وسطاء

قال عبدالله بوحبيب وزير خارجية لبنان ، اليوم السبت، إن إسرائيل رفضت وقف إطلاق النار مع لبنان رغم الصيغ المتعددة التي قدمتها بيروت عبر وسطاء، بحسب قناة "القاهرة الاخبارية".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن الجيش الإسرائيلي لن يوقف إطلاق النارعلى حدود لبنان.

وخلال لقائه مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، قال جالانت: "حتى لو قام حزب الله بوقف إطلاق النيران من طرف واحد، فنحن لن نوقف الأعمال العسكرية ضده".

ويواصل الكيان الإسرائيلي حدة القصف الجوي والمدفعي على بلدات وقرى جنوبي لبنان، كما وسع استهدافاته العسكرية إلى بعلبك شرق لبنان وجدرا بمحافظة جبل لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.