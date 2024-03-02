ads
السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

المتحدث العسكري: مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات العاجلة في غزة

العقيد أركان حرب
العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المتحدث العسكري  العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة شمال قطاع غزة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر مصرية رفيعة المستوى، إسقاط 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية في شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين.

وأضافت المصادر، أن القوات الجوية المصرية نجحت في إسقاط عشرة أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية بمناطق شمال قطاع غزة، مشيرة إلى وجود جسر جوى مصري لإسقاط 50 طنا من المساعدات الإنسانية العاجلة بشمال ووسط قطاع غزة، مشددة على أن مصر تكثف مساعيها برا وجوا لإغاثة المناطق المنكوبة في شمال قطاع غزة وإمدادها بالمساعدات العاجلة.

المتحدث العسكري قطاع غزة العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المواد الغذائية