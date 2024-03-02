المتحدث العسكري: مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات العاجلة في غزة

أعلن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة شمال قطاع غزة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر مصرية رفيعة المستوى، إسقاط 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية في شمال ووسط قطاع غزة بمشاركة الأشقاء الإماراتيين والأردنيين.

وأضافت المصادر، أن القوات الجوية المصرية نجحت في إسقاط عشرة أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية بمناطق شمال قطاع غزة، مشيرة إلى وجود جسر جوى مصري لإسقاط 50 طنا من المساعدات الإنسانية العاجلة بشمال ووسط قطاع غزة، مشددة على أن مصر تكثف مساعيها برا وجوا لإغاثة المناطق المنكوبة في شمال قطاع غزة وإمدادها بالمساعدات العاجلة.