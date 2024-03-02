تعرف على الفرق بين مفهومي السياحة الصحية والعلاجية

انطلقت اليوم السبت، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية، تحت شعار "صدى الماضي يتجدد اليوم" والمستمر لمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وذلك بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعادة ما يقع خلط بين مفهوم السياحة العلاجية والسياحة الصحية، فالسياحة العلاجية تعني سفر المريض لتلقّي علاج جراحي أو طبي أو للبحث عن رعاية طبية ذات جودة عالية مقارنةً بالتي يتلقّاها في بلده الأم، بينما تهدف السياحة الصحية إلى الحفاظ على الصحة والتنعُّم ببعض الرفاه، وهي تُركِّز بالأحرى على الوقاية من الأمراض لا العلاج، فالباعث على السياحة العلاجية مختلف كل الاختلاف عن السياحة الصحية.

ولمزيد من الضوء حول مفهوم السياحة العلاجية والسياحة الصحية التقت "البوابة نيوز" أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، فماذا قال؟

في البداية أشار الشيخ إلى أن جنوب سيناء تمتلك العديد من الأنماط السياحية ومنها: -سياحة بيئية وسياحة أثرية وسياحة تاريخية و سياحة دينية وسياحة صحية وسياحة علاجية.

وأوضح رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، أن السياحة الصحية هي للأشخاص الرياضيين او الأصحاء الذين يبحثون عن كيفية الحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى أن أول أدوات السياحة الصحية هي الشمس الموجودة على مدار العام فى جنوب سيناء بجانب ممارسة الرياضات مثل السباحة والمشي والجري والرياضات المائية والرياضات بجميع انواعها وغيرها. مؤكدًا أن المناخ فى جنوب سيناء مناسب لكل هذه الأغراض، بينما السياحة العلاجية هي للأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض سواء نفسية أو جسدية، مشيرًا إلى أن أهم أدوات علاجهم أنهم يسافروا لجنوب سيناء نظرًا لما بها من مناظر خلابة وطقس جيد بجانب وجود مناطق علاج طبيعية مثل حمام موسى بمدينة طور سيناء وحمام كليوباترا بجزيرة فرعون بطابا والبحيرة المالحة بمحمية رأس محمد وهذا لمرضى الروماتيزم والامراض الجلدية وأشجار المسواك بمحمية نبق التي تساعد فى علاج الاسنان.

وأضاف: بجانب الأعشاب والنباتات والزيوت الطبية الموجود بكثرة فى جنوب سيناء لعلاج الكثير من الأمراض والتي تسمى بطب الأعشاب أو الطب البديل، وكل نمط من هذه الأنماط ه له السائح المهتم والباحث عنه غير أنها كنوز إلهية ربنا وهبها للمصريين للحفاظ عليها والاستفادة منها باعتبارها ادوات جاذبة للسائحين المهتمين بصحتهم