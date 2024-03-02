إحالة ربة منزل وعاطل للجنايات في حيازة أقراص ترامادول بالمرج

قررت نيابة المرج إحالة ربة منزل وعاطل للجنايات في حيازة اقراص مخدرة وسلاح ناري بمنطقة المرج.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن أن المتهمين اعترفوا بالكسب و بالإتجار في المواد المخدرة وان حصيلة تجارتهم ٣٠ الف جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد قيام ربة منزل بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن ضبطها بدائرة قسم شرطة المرج واعترفت علي عاطل يساعدها في الاتجار وبتفتيشهم عثر وبحوزتهما ١٦٠ قرص من الترامادول ومخدر البودرة – فرد خرطوش طلقة من ذات العيار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.