ads
السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة ربة منزل وعاطل للجنايات في حيازة أقراص ترامادول بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت نيابة المرج إحالة ربة منزل وعاطل للجنايات في حيازة اقراص مخدرة وسلاح ناري   بمنطقة المرج.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن أن المتهمين اعترفوا بالكسب و بالإتجار في المواد المخدرة  وان حصيلة تجارتهم ٣٠ الف جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد قيام ربة منزل بالاتجار في المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن  ضبطها  بدائرة قسم شرطة المرج  واعترفت علي عاطل يساعدها في الاتجار وبتفتيشهم عثر وبحوزتهما ١٦٠ قرص من الترامادول ومخدر البودرة  – فرد خرطوش طلقة من ذات العيار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة ربة منزل للجنايات حيازة اقراص الترامادول بالمرج