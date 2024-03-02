خاص للبوابة نيوز.. زوجة حلمي بكر: الإعلان عن مكان وموعد جنازة الموسيقار الراحل بعد ظهر اليوم

اكدت سماح القرشي انها سوف تحصل على تصريح الدفن للراحل الموسيقار حلمي بكر من نيابة السلام وبحضور اشقاء الراحل حلمي بكر، وسوف يتم الإعلان عن موعد ومكان الجنازة عقب استلام تصريح الدفن.

وأوضحت ان قسم شرطة السلام انهي الخلاف بيني وبين اشقاء الراحل حلمي بكر، حيث انني كنت اريد التوجه الي منزل المهندسين لخروجه من منزلة الذي عاش فيه قرابة الخمسين عاما لأنها كانت طلبه قبل وفاته، ولم بوافق على ذلك اشقائه وبدأت الخلافات عند كمين أمنى منطقة السلام حتى انتهت، ولنذهب جميعنا الي نيابة السلام للحصول على تصريح الدفن وانتظار عودة نجلة هشام