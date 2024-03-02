صحيفتان قطريتان تدعوان دول العالم لإيجاد حل شامل عادل للقضية الفلسطينية

دعت صحيفتان قطريتان، اليوم /السبت/، دول العالم لإيجاد حل شامل عادل للقضية الفلسطينية، لتوطين الأمن والسلام بالأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن التعنت الإسرائيلي والتجاهل الدولي لعذابات الشعب الفلسطيني المقهور المحاصر، كان هو السبب الرئيسي لما آلت إليه الأمور.

فقد طالبت صحيفة "الراية" - في افتتاحية عددها الصادر اليوم تحت عنوان (قطر تكثف تحركاتها من أجل الهدنة) - المجتمع الدولي بعد أكثر من 147 يومًا من العدوان الإسرائيلي المُتواصل على غزة والجرائم المُرتكبة بحق المدنيين العُزل من أهل القطاع، بوقف هذه الحرب المدمرة، لافتة (الصحيفة) الانتباه إلى أن إطالة هذه الحرب لن تؤدي إلا لتأزيم الأوضاع وتعميق الكارثة في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن دولة قطر دعت من خلال الاتصالات التي تجريها مع الدول المنخرطة بهذا الملف، منذ اليوم الأول للأحداث، لحل المسألة بالطرق السلمية من أجل إطلاق سراح الرهائن وحقن الدماء وضمان عدم انتقال الحرب إلى جبهات جديدة في الإقليم.

من جانبها، وتحت عنوان (جهود مستمرة)، شددت صحيفة "الوطن" في افتتاحية عددها الصادر اليوم، على أن جريمة الاحتلال الوحشية، تثبت يوما بعد يوم الحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان غير المسبوق، تمهيدا لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، التي باتت تنذر بمجاعة حقيقية في شمال غزة جراء الحصار والقصف والتخاذل.

وطالبت الصحيفة، المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، فضلا عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني من السياسات الإسرائيلية الممنهجة لقتله ومحاصرته وتجويعه وتهجيره قسرا.

