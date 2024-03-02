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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وكيل وزارة التموين بالقليوبية: نوفر كل السلع بجودة عالية وسعر مخفض بمعارض اهلا رمضان

عيد عبدالله وكيل
عيد عبدالله وكيل وزارة التموين
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قال عيد عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ  القيادة السياسية لعبت دور مهم في تخفيف العبء على المواطنين، بالتوسع في أكبر عدد ممكن من معارض أهلا رمضان.

وأكد أن كل السلع متاحة بجودة عالية وبسعر تنافسي عن مثيلتها في الأسواق بتخفيضات من 20% إلى 30%.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: "وزير التموين وجه بأن يكون في كل محافظة 3 معارض رئيسة كحد أدنى، وخطط لمحافظة القليوبية من 8 إلى 12 معرض أهلا رمضان بخلاف الشوادر والسلاسل التجارية والسيارات المتنقلة لمنافذ أمان وتحيا مصر وبعض المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي".

وتابع: "نعمل من خلال هذه المعارض على زيادة أكبر فرص ممكنة للمواطنين للاستفادة من التخفيضات التي تتراوح من 20% إلى 35%، وفي محافظة القليوبية حتى الآن، فقد تم فتح 4 معارض رئيسة، وأنا الآن في الطريق لافتتاح المعرض الخامس بمنطقة ميت عاصم بمدينة بنها وسيحضر فيها المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان". 
 

اهلا رمضان التجارة الداخلية التموين والتجارة المجمعات الاستهلاكية