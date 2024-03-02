بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس صلاة تدشين تدشين كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بحدائق القبة

تنقل البوابة نيوز الآن البث المباشر لصلوات تدشين كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس الملحقة بكنيسة أبي سيفين بحدائق القبة بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة الكنيسة.

الجدير بالذكر استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني أمس الجمعة في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا ديڤيد أسقف إيبارشية نيويورك ونيوإنجلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

تم خلال اللقاء مناقشة بعض الملفات الخاصة بخدمة نيافته الرعوية في إيبارشيته.

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