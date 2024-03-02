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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس صلاة تدشين تدشين كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بحدائق القبة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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تنقل البوابة نيوز الآن البث المباشر لصلوات تدشين كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس الملحقة بكنيسة أبي سيفين بحدائق القبة بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة الكنيسة.
الجدير بالذكر استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني أمس الجمعة في المقر البابوي بالقاهرة،  الأنبا ديڤيد أسقف إيبارشية نيويورك ونيوإنجلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.
تم خلال اللقاء مناقشة بعض الملفات الخاصة بخدمة نيافته الرعوية في إيبارشيته.

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