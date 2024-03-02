شهيد وعدد من الجرحى إثر استهداف الاحتلال منزل بمنطقة الشهداء الستة في مخيم جباليا

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم السبت، إثر استهداف الاحتلال الاسرائيلي منزل بمنطقة الشهداء الستة بمخيم جباليا شمال غزة.

واستشهد 3 نازحين فلسطينيين، جراء قصف طائرات الاحتلال مسجدًا شرق دير البلح، كما استشهد 15 مواطنًا فلسطينيًا، وعدد من الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا شرق دير البلح،.

ومنذ قليل، تم وصول عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر غارات الاحتلال على دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي، مسجد البخاري بدير البلح وسط قطاع غزة، ونفذت طائرات الاحتلال الحربية، قصفًا على منزل في منطقة البصة بدير البلح وسط القطاع.

وأمس الجمعة، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي استهدف المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح، فيما شهدت بيت لاهيا، ومنطقة الشيخ زايد، والمنطقة الشرقية من مخيم جباليا شمال القطاع سلسلة غارات بالطيران الحربي، كما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في منطقة المشروع غرب خان يونس.