«محاكمة بايدن ونتنياهو» بين سطور «عيد» وأبيات «شبلول»

الشاعر والروائى أحمد فضل شبلول يتحدث لـ«البوابة نيوز» عن مسرحيته الشعرية التى تترجم أمنية الإنسانية تجاه غزة

_ المسرحية الوثائقية حاكمت الرئيس الأمريكي.. فقررت محاكمة نتنياهو هو الآخر

_ أعجبت بنصوص محمد السيد عيد النثرية وحولتها إلى شعرية بمنتهى الإنسيابية

الروائى والشاعر احمد فضل شبلول

"كانت شرارة التعبير، والشكل الأدبي الذي جعلني أمسك القلم لأكتب شيئا ما إزاء ما يحدث من مآسٍ ومجازر، وإبادة جماعية وقتل، وعنف وتهجير، واغتصاب للعرض والأرض فاق كل الحدود، وكل ما يتخيله العقل البشري العاجز عن الخيال".

هكذا تفاعل الشاعر والروائي الكبير أحمد فضل شبلول، مع النص المسرحي "محاكمة جو بايدن"، للكاتب والسيناريست الكبير محمد السيد عيد، تلك المسرحية الوثائقية عن حرب غزة، والتي نشرها الكاتب في إحدى المنصات الثقافية "فقررت مشاركته وتحويلها إلى نصٍ شعري".

من هنا، ولدت "محاكمة بايدن ونتنياهو" مسرحية شبلول الشعرية، المستوحاة من مسرحية عيد الوثائقية عن العدوان الإسرائيلي على غزة ٢٠٢٣.

في حديثه إلى "البوابة نيوز"، يحكي شبلول عن النص المسرحي والشعر، يقول: "بعد أن قرأت نص المسرحية النثرى، فكرت أن أحوَّل مسرحية عيد إلى مسرحية شعرية، خاصة أن البناء الدرامي متوافر فيها، وكل المكتسبات الدرامية الأخرى".

في هذه الفترة، يعكف شبلول على كتابة مسرحيات شعرية من ذوات الفصل الواحد، منها ما نشر ومنها ما لم ينشر، من بينها نصه الجديد "وظللت أياما أعكف على نص محمد السيد عيد، وأعيش معه، وأتوقف مليًّا أمام كل كلمة وكل جملة نثرية، وأحوّلها من طاقتها النثرية لتحمل طاقة شعرية تفاعلية جديدة، وتحمل الانسيابية والتدفق الشعري، الذي يجعلها صالحة للقراءة والتمثيل على خشبة المسرح".

يؤكد الشاعر والروائي الكبير أن هناك اختلافا بين النصين "لكني حافظت على قوام شخصيات مسرحية عيد، وعددهم ثلاث عشرة شخصية، هم: جيل (زوجة جو بايدن)، جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، طبيب البيت الأبيض، الكاتب، الوسيم (الشيطان الأكبر)، الشيطان الأحمر، الجنيُّ الأزرق، جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، الحاجب، هاري ترومان الرئيس الأمريكي السابق، بلينكن

يؤكد الشاعر والروائي الكبير أن هناك اختلافا بين النصين "لكني حافظت على قوام شخصيات مسرحية عيد، وعددهم ثلاث عشرة شخصية، هم: جيل (زوجة جو بايدن)، جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، طبيب البيت الأبيض، الكاتب، الوسيم (الشيطان الأكبر)، الشيطان الأحمر، الجنيُّ الأزرق، جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، الحاجب، هاري ترومان الرئيس الأمريكي السابق، بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، جالانت وزير الدفاع في حكومة إسرائيل".

من خلال النص والمحاكمة، نجد أن كل شخص يحاول رفع التهمة من على كاهله، ويلقيها على كتف شخص آخر.

يقول نتنياهو في المسرحية النثرية: أنا لم أفعل شيئًا لأهل غزة، أنا برىء من دمائهم، ويداى نظيفتان.

أما في المسرحية الشعرية، فيقول:

لم أفعلْ شيئًا في غزَّة

لم أعطِ أوامرْ

فأنا رجلُ سياسة

رجلُ كَيَاسة

لستُ من الجنرالات

أو مِمًّنْ يتخذُ قرارات

لإبادةِ شعبٍ أعزل

ويدايَ من الأبيضِ للبيضاءِ

يسارًا ويمينا

تلك يداي كمثل حليبٍ

(يرفع يديه أمام المحكمة) هل فيها أثرٌ لدماء؟

حتى أني لم أُحببْ هذا اللونَ الأحمرَ

طيلةَ عمري

الشيطان الأحمر: يا ابن الشيطان

في وقتٍ ما كنتُ أظنُّ بأنَّك ولدي

أو من عائلتي

نتنياهو: لا أنتسبُ إليكمْ أبدا

الشيطان الأحمر: سنرى.

وهكذا يمضي الحوار في النص الشعري.

وبينما اختار الكاتب الكبير محمد السيد عيد لمسرحيته عنوان "محاكمة جو بايدن"، أضاف شبلول لبايدن اسم نتنياهو "رأيت أنه لا بد أن يُحاكم هو الآخر على جرائمه وفظائعه وحماقاته المختلفة في الحرب على غزة؛ لذا اخترت أن يكون عنوان المسرحية الشعرية "محاكمة بايدن ونتنياهو"، خاصة أنه بالفعل يُحاكم في المتن، وليس وحدهما.

الكاتب الكبير محمد السيد عيد

وهناك أطراف آخرى معهما تُحاكم مثل: بلينكن وجالانت. مع دخول أطراف أخرى تثري الحوار وتعمِّق الرؤى، مثل جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، وهاري ترومان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق وصاحب قرار إلقاء القنبلة النووية على مدينتي هاروشيما ونجازاكي اليابانيتين أثناء الحرب العالمية الثانية.

في محاكمة عيد، يسأل بايدن نتنياهو: وهل أنا الذي قلت لك هجّر أهل غزة قسريًا؟ أظن أن هذه الفكرة فكرتك ولا يمكن أن تنكر.

ونتنياهو: طبعًا فكرتى، لكنك كنت تساعدنى أنت والسيد بلينكن طوال الوقت، ألم تقوما بالضغط على مصر لتقبل الغزاويين على أرضها؟

أمّا في النص الشعري فيقول نتنياهو:

نتنياهو: في هذا التاريخ الأسود

في السابع من أكتوبر

بعد هجومِ "حماس"

وجماعاتٍ أخرى

جاء السيدُ بايدن

أو مستر جو

ليقدِّمَ دعمًا من غير حدود

وبدونِ سدود

لم أطلبْ منه ذلك

قال بأنَّ جميعَ الإمكاناتِ بأمريكا تحت يدي

حتى نقضي بالتأكيد على أسلحةِ حماس

ورجالِ حماس

أفكارِ حماس

أنفاقِ حماس

ونعيدُ جميع الأسرى والمخطوفين لتلِّ أبيب

بدأ السيدُ جو يرسل أسلحةً وذخائرَ لم أطلبها

يرسلُ خبراءَ وقواتٍ لم أعرفها

يرسلُ حاملةً تحملُ من طيَّاراتٍ لا أفهمها

ترسو في البحر المتوسطِ

تمنعُ أحزابًا وجهاتٍ أخرى تتمدَّد في الأزمة

يطلب مني ألا أتوقف عن تلك الحرب

ولا أوقفُ إطلاق النارِ

وأثبتَ ذلك في مجلسِ أمنِ الأمم المتحدة

وفي مقطع آخر يقول:

كلامي انتهى

ويبقى سؤال

أليسَ بهذي الفعال

يكون الرئيسُ شريكًا أصيلا معي

وأمَّا بلينكن..

بلينكن: (مقاطعًا) لا تُدخلْني بينكما

فأنا كنتُ أنفِّذُ رؤيةَ جو وسياستَهْ

افعلْ.. أفعلُ

لا تفعلْ.. لا أفعلُ

قُلْ.. أقولُ على الفور

اذهبْ لهُنا وهُناك

اذهبُ للسعوديَّةْ

ولمصرَ وللأردنِّ

وقطرَ

وداخل إسرائيل

وفلسطين

الشرقُ الأوسطُ أجهدني

يبدو أني من أجلِ الشرقِ ولدتُ

كنتُ مكوكًا..

وأنامُ بقلبِ الطيّارة

أصحو من أصواتِ الغارة

في تلِّ أبيب وفي القدس

في غزَّةَ أو في الضفَّةِ

أو رام الله

وتنتهي المحاكمة بمشهد هزلي، حيث يجري وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت وراء الحاجب، أو مهرج المسرحية:

جالانت: مازلتَ تهاجمني يا مفعوصْ

يبدو أنك من أصلٍ عربيٍّ منقوصْ

فلتأتِ الآن لكي أذبحَك كما الشاة

(جالانت يجري نحو المهرج، المهرج يجري وهو يصيح)

النجدةُ.. النجدة

السفاحُ يريدُ دمائي

كي يرسلها لنتنياهو يسبحُ فيها

النجدة..

لم تصحُ ضمائرُهم بعد

والأملُ كبيرٌ في الله

الأملُ كبيرٌ في الله

الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد

يُعد أحد الكتاب الذين أثروا الحياة الثقافية والفنية، حيث قدم عددا من الأعمال الدرامية للإذاعة والتليفزيون، منها مسلسلات «الزيني بركات، قاسم أمين، زمن العطش، الشهاب، على مبارك، شاطئ الخريف، مشرفة رجل من هذا الزمان، الغزالي، ابن رشد، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية، والنقدية وكتب الأطفال.

كما حاز عدة جوائز من مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن أعماله الدرامية المتميزة منها: أحسن كاتب سيناريو من مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون ١٩٩٦، عن مسلسل «الزيني بركات»، أحسن كاتب سيناريو ٢٠٠٣ عن مسلسل «قاسم أمين»، الجائزة الفضية لأحسن مسلسل عن «مسلسل الشهاب»، وجائزة المجلس القومى لحقوق الإنسان ٢٠١١ عن مسلسل «مشرفة»، والجائزة الفضية لأحسن مسلسل عن «مشرفة» من مهرجان الخليج ٢٠١٢.

كما حصد أيضا الجائزة الذهبية لأحسن مسلسل سيرة من مونديال الإذاعة والتليفزيون ٢٠١٢ عن «مشرفة»، الجائزة الفضية من اتحاد الإذاعات العربية بتونس ٢٠١٢ عن مسلسل «مشرفة»، كما حاز جائزة الدولة التشجيعية في الآداب، وشغل منصب نائب رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الأسبق، ويشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة نادي القصة بمصر.

الشاعر والروائى أحمد فضل شبلول

كاتب صحفي وناقد وشاعر مصري من مواليد الإسكندرية عام ١٩٥٣م، حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية.

شغل منصب نائب رئيس اتحاد كتاب الإنترنت العرب (٢٠٠٥ - ٢٠٠٩). حصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الآداب ٢٠٠٨ عن ديوانه للأطفال "أشجار الشارع أخواتي".

له العديد من الإصدارات في مجال الشعر والرواية والدراسات الأدبية والنقدية وأدب الرحلات وأدب الأطفال.

مؤلفاته الشعرية:

مسافر إلى الله ١٩٨٠ - ويضيع البحر ١٩٨٥- عصفوران في البحر يحترقان ١٩٨٦ - تغريد الطائر الآلي (طبعتان) ١٩٩٦ - ١٩٩٩. الطائر والشباك المفتوح ١٩٩٩ - إسكندرية المهاجرة ١٩٩٩ - شمس أخرى.. بحر آخر. ٢٠٠٠ - الماء لنا والورود ٢٠٠١ - بحر آخر ٢٠٠٣ - بين نهرين يمشي ٢٠٠٥ - امرأة من خشخاش ٢٠٠٩ - بقايا من زوايا شمعتك ٢٠١٢ – اختبئي في صدري ٢٠١٧.

مؤلفاته فى أدب الأطفال:

أشجار الشارع أخواتي شعر (طبعتان) ١٩٩٥ - ٢٠٠٥. حديث الشمس والقمر شعر ١٩٩٧ - بيريه الحكيم يتحدث ١٩٩٩ - طائرة ومدينة شعر ٢٠٠١ - عائلة الأحجار ٢٠٠٣ - آلاء والبحر، شعر ٢٠٠٩ - حوار مع ملكة الفواكه. قصة ٢٠١١ - دوائر الحياة. شعر ٢٠١١ - هل أنا كنت طفلا؟" مختارات شعرية ٢٠١٢ – أحب الحياة ٢٠١٧.

مؤلفاته الروائية:

"رئيس التحرير... أهواء السيرة الذاتية" ٢٠١٧ (طبعتان أردنية ومصرية). الماء العاشق ٢٠١٨. اللون العاشق ٢٠١٨.

الدراسات الأدبية والنقدية:

أصوات من الشعر المعاصر ١٩٨٤ - قضايا الحداثة في الشعر والقصة القصيرة ١٩٩٣ - جماليات النص الشعري للأطفال ١٩٩٦ - أدباء الإنترنت.. أدباء المستقبل (ثلاث طبعات) الأولى ١٩٩٧ والثانية والثالثة ١٩٩٩. من أوراق الدكتور هدارة ١٩٩٨ - أصوات سعودية في القصة القصيرة ١٩٩٨ - نظرات في شعر غازي القصيبي ١٩٩٨ - أدب الأطفال في الوطن العربي ـ قضايا وآراء ١٩٩٨.

وكذلك: تكنولوجيا أدب الأطفال ١٩٩٩ - الحياة في الرواية ٢٠٠١ - جسر درويش ووصايا أمل ٢٠٠٣ - استعادة الإسكندرية - ثورة النشر الإلكتروني ٢٠٠٤ - على شواطئ الاثنين في القصة والرواية ٢٠٠٥ - المرأة ساردة ـ قراءات في القصة والرواية ٢٠٠٧ - شعراء يسكنهم السحاب ـ ٢٠٠٨ - أدب الأطفال بين الشعرية والرقمية ـ ٢٠٠٩ - كتب ورقية مهدت للثورة الرقمية ٢٠١٥ – آفاق وأعماق.. عشرون رواية مصرية ٢٠١٧. محيط وخليج.. عشرون رواية عربية ٢٠١٨.