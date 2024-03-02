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السبت 02 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان يتعادل سلبيًا مع موناكو في الدوري الفرنسي

مباراة باريس سان
مباراة باريس سان جيرمان وموناكو
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انتهت مباراة باريس سان جيرمان وموناكو بالتعادل السلبي بين الفريقين، التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب استاد لويس الثاني، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

كان الشوط الأول، انتهى بلا أهداف بعدما فشلت محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، رغم سيطرة الضيوف على أغلب مجريات اللعب.

وفي الشوط الثاني، تعددت محاولات البي إس جي، لكن لم تفلح في قص شريط أهداف اللقاء، الذي شهد مشاركة كيليان مبابي نجم الفريق الباريسي أساسيًا، إلى أن استبدل بين الشوطين بنزول راندال كولو مواني بدلًا منه.

وبتلك النتيجة، ظل باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة، بينما بقى موناكو في المركز الثالث وفي رصيده 42 نقطة.

وكان باريس سان جيرمان، بدأ المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: جيانلوجي دونارونا

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نوردي موكيلي - لوكاس بيرالدو - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: كارلوس سولير - مانويل أوجارتي - فيتينيا

وفي الهجوم: كيليان مبابي - جونسالو راموس - ماركو أسينسيو.

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