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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا تُنفذ ضربات جوية ضد جماعات إرهابية في إدلب

غارات جوية
غارات جوية
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صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، فاديم كوليت، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية الروسية نفذت غارات جوية على قاعدة للإرهابيين في محافظة إدلب السورية.

وأوضح كوليت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "القوات الجوية الروسية قصفت قاعدة للإرهابيين بالقرب من بلدة قاسيه في محافظة إدلب. ونتيجة لذلك، تكبد المسلحون أضرارًا مادية جسيمة وخسائر في الأرواح."

وأضاف المسؤول العسكري الروسي أنه تم خلال النهار الإبلاغ عن 4 هجمات قصف على مواقع القوات الحكومية من مواقع "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وبحسب كوليت، تم رصد 3 انتهاكات لبروتوكولات منع الاشتباك المبرمة في 9 ديسمبر 2019، ارتبطت بالرحلات الجوية التي قامت بها طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار كوليت إلى أن "زوجين من القاذفات الهجومية من طراز A-10 Thunderbolt، بالإضافة إلى طائرة بدون طيار متعددة المهام من طراز MQ-1C، انتهكت الأجواء السورية في منطقة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، وذلك خمس مرات خلال اليوم".

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