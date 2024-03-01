تأهل الأهلي والزمالك لنصف نهائي دوري سيدات الطائرة

تمكن فريقا الأهلي والزمالك لسيدات الكرة الطائرة من التأهل لنصف نهائي بطولة الدوري للموسم المحلي 2023/2024، وذلك بعد فوزهما في دور الثمانية الذي أقيم على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة بنظام البلاي أوف 3.

نجح الزمالك في تخطي وادي دجلة بمجموع المباراتين 2/0، حيث انتهت المباراة الأولى بنتيجة 3/0، وانتهت الثانية بنتيجة 3/1.

بينما تمكن الأهلي من الفوز على الشمس بمجموع المباراتين أيضًا بنتيجة 2/0، حيث انتهى اللقاءين بنتيجة 3/0.

وحسم سبورتنج التأهل على حساب الصيد بنتيجة 2/0 حيث فاز في المباراة الأولى بنتيجة 3/0، والمباراة الثانية بنتيجة 3/1.

ونجح سموحة في تخطي الزهور، بنتيجة 2/0، حيث فاز في المباراتين بنتيجة 3/2.

بذلك يلتقي الزمالك بسموحة في الدور نصف النهائي، بينما يواجه الأهلي نظيره سبورتنج، في الدور ذاته.

يذكر أن سيدات الأهلي قد توجن بلقب كأس سوبر الطائرة المحلي على حساب الزمالك بعد مباراة مثيرة بين الفريقين انتهت بنتيجة 3/2 للأهلي.

ووافق الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخرًا على إقامة البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر، حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين.