الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يتعادل مع فرايبورج في الشوط الأول

تعادل فريق بايرن ميونخ مع مضيفه فرايبورج بهدف لمثله، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أوروبا بارك، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

ويأمل البافاري في حصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة اللحاق بمتصدر الدوري الألماني باير ليفركوزن.

افتتح التسجيل كريستيان جونتر في الدقيقة 12، ليضع فرايبورج في المقدمة، قبل أن ينقذ ماتياس تيل البايرن بهدف التعادل في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

ويحتل بايرن ميونخ، وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 53 نقطة، بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب، بينما يأتي فرايبورج في المركز التاسع وفي رصيده 29 نقطة.

وبدأ بايرن ميونخ، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميش - كيم مين جاي - إريك داير - رافائيل جوريرو

خط الوسط: بافلوفيتش - ليون جورتسيكا - توماس مولر

وفي الهجوم: ماتياس تيل - هاري كين - جمال موسيالا.