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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

"ميدو" مديراً فنياً لفريق النصر بعد اعتذار أشرف توفيق

الجهاز الفني لفريق
الجهاز الفني لفريق النصر
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قرر مجلس اداره نادي النصر الرياضي برئاسه المستشار أشرف لطفي القائم بأعمال رئيس النادي تشكيل جهاز فني جديد لقياده الفريق  الأول لكرة القدم بعد قبول اعتذار أشرف توفيق المدير الفني  وتوجيه الشكر له ولجهازه المعاون  على الفترة الماضية.

وقرر مجلس إدارة نادي النصر تعيين عبد الحميد ميدو مدير النشاط الرياضي مديرا فنيا للفريق الأول حتى نهاية الموسم اعتبار من الاول من مارس الجاري 

جاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي :

 محمد عبد الفتاح (كفته) رئيس جهاز الكره ورحيم عبد الحق مدير الكره 

وعبد الحميد ميدو مديرا فنيا للفريق وحازم ممدوح مدرب وكريم الضو مدرب واشرف حامد مدير اداري ويوسف يسري محلل أداء وأحمد مدحت معد بدني ومحمد عبد الوهاب جهاز طبي وسامح عبد المنعم وأحمد عصام وعمرو توفيق تأهيل.

ويقود عبد الحميد علي ميدو والجهاز المعاون تدريبات الفريق اعتبارا من غدا السبت استعدادا لمواجهة مستقبل وطن في الجولة المقبلة بدوري القسم الثاني ب.

كفته مجلس إدارة نادي النصر المستشار أشرف لطفي