حماس وفتح تتفقان على استمرار الاجتماعات بعد محادثات موسكو

التقى الفصيلان السياسيان الفلسطينيان الرئيسيان، فتح وحماس، في العاصمة الروسية موسكو، واتفقا على مواصلة الاجتماعات في المستقبل، بحسب تصريحات لكلا الفصيلان اليوم الجمعة.

وأصدرت حماس بيانا وقعته "الفصائل التي اجتمعت في موسكو"، قالت فيه إن المحادثات كانت بناءة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وقالت حماس: "تؤكد الفصائل الروح الإيجابية والبناءة التي سادت الاجتماع واتفقت على أن اجتماعاتها ستستمر على جولات."

وأضافت أن الاجتماعات القادمة تهدف إلى التوصل إلى وحدة وطنية شاملة تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

كما رحبت فتح بنتائج اجتماع موسكو، مؤكدة على الحاجة إلى الوحدة بما يتجاوز الأجندة الحزبية، خاصة في مواجهة التحديات بعد انتهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع.

وكان الهدف من المحادثات التي استمرت يومين في موسكو هو توحيد الجماعات ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وهي ائتلاف من الأطراف التي وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1993.