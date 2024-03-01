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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

قرار من النيابة ضد لص المشغولات الذهبية بالتجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس لص متهم بسرقه مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (عاطل- له معلومات جنائية ) لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب " المفتاح المصطنع"، وإعترف بإرتكاب 5 وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

 وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة. 

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