فحص 1270 مواطنا ضمن قافلة طبية لأمراض العيون والعمليات بالغربية

نظمت مؤسسة خير للناس للتنمية والمساعدات الاجتماعية اليوم الجمعة القافلة الطبية المجانية المتخصصة فى أمراض العيون لمكافحة مسببات العمى وذلك بقرية سنباط التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى بالغربية واستفاد من هذه القافلة عدد من المواطنين من مراكز المحافظة.

وتم توقيع الكشف الطبي على 1270 حالة وتبين من خلال الفحوصات أن أكثر من 380 مواطن فى حاجة لإجراء عمليات "مياه بيضاء" وغيرها من العمليات التى تؤثر على سلامة العين و 250 نظارة طبية

وأكد أحمد إبراهيم مدير المركز الإعلامي بمؤسسة خير للناس أن القوافل الطبية وجميع الأنشطة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالمواطن وتكاتف مؤسسات المجتمع المدنى لخدمة المواطن ، فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق المبادرة الرئيس " حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

تنفذ المؤسسة مشروعات بمحافظة الغربية تقدر بأكثر من مليون جنيه وذلك لتعاون المسؤلين وعلى رأسهم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الذي يسعى لجذب مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الخدمات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن ومديرية التضامن بالغربية.

وفي سياق متصل تم إجراء 60 عملية في مجال طب وجراحات العيون للمرضى بمحافظة الغربية وأيضا 3 عمليات قلب مفتوح و مساعدات موسمية بطاطين ولحوم ومواد غذائية وأيضا مساعدات زواج للفتيات المقبلات على الزواج وكذلك أجهزة تعويضية لأصحاب الهمم وسداد ديون بعض الغارمين ومساعدات شهريا بإجمالي مبلغ يقدر بأكثر من مليون جنيه.

وتجري المؤسسة أكثر من 200 عملية رمد شهريا للمرضى بمحافظات الجمهورية المختلفة بخلاف العمليات الأخرى وسداد تكاليف توصيل المرافق وخاصة مياه الشرب النقية للمواطنين بالتنسيق مع شركات مياه الشرب ومديريات التضامن الاجتماعي.