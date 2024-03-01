الأورومتوسطي: لا رادع لانتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين

أكد محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة لا تزال مستمرة دون أي رادع.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ارتكاب المجازر بشكل يومي.

وفي مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أكد المغبط أن عدد الضحايا في المجزرة التي ارتكبها جنود الاحتلال في دوار النابلسي أمس بلغ 112 قتيلًا و760 جريحًا وفقًا للتقديرات الأولية.

وأشار إلى أن فريق المرصد الأورومتوسطي في غزة تمكن من نفي رواية الاحتلال التي تزعم أن التدافع هو السبب وراء عدد الضحايا، من خلال الأدلة التي تظهر على الجثث والتي تؤكد الاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى ظهور الدبابات الإسرائيلية في الفيديوهات التي نشرها شهود العيان وهروب المواطنين عكس اتجاه الشاحنات.

وأكد المغبط أن إسرائيل هي المسؤولة عن هذه الأزمة والجوع في القطاع، حيث تمنع دخول المساعدات والمواد الغذائية أو تقطرها بشكل غير كافٍ، مما يشير إلى نية الإبادة الجماعية.

وقد وثق المرصد العديد من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين، وتدخل ضمن إبادة جماعية للفلسطينيين. وشدد على ضرورة وقف هذه الحرب والجرائم والسماح بدخول المساعدات ومعالجة المصابين والجرحى.