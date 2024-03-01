فجر نفسه.. "الاستعلام" عن صحة شاب أصيب فى انفجار اسطوانة غاز بشقة بالجيزة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها، حول اصابة شاب فى انفجار اسطوانه بوتجاز داخل شقته بالجيزة، واستعلمت عن الحالة الصحية له، للاستماع الى اقوالة عن الحادث، وكلفت المعمل الجنائي لمعاينة اثار الانفجار، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة والاستماع الى افادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث.

فجر نفسه

كشفت التحريات الاولية ان الشاب المصاب اقدم على ازهاق روحه بستخدام اسطوانة بوتجاز كانت بداخل شقته، وذلك لمروره بازمة نفسية على خلفية طرده من مكان عملة، وذلك ما اكدته افادات جيران الشاب المصاب، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

وكانت الادارة العامة لمباحث الجيزة تلقت اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بسماع دوى انفجار باحد العقارات بالجيزة، وعلى الفور تبلغت الادارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، التى دفعت بسيارة اطفاء الى محل البلاغ بصحبة قوة من مباحث الجيزة.

وتبين من خلال الفحص أن الشاب المصاب أقدم على الانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية نتيجة تردي أوضاعه المادية بعد فصله من العمل، وانتدبت المحافظة لجنة فنية للمعاينة والوقوف على حالة العقار المنكوب والمجاورات.

وكشفت المعاينة حدوث انفجار نتيجة تسرب غاز وإصابة قاطن الشقة بحروق نقل على اثرها إلى مستشفى أم المصريين للعلاج وحالته مستقرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.