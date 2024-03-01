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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

راديو إنرجي يتعاقد مع منة شلبي لتقديم مسلسل في رمضان ٢٠٢٤

منه شلبي
منه شلبي
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تعاقدت محطة راديو إنرجي ٩٢.١ مع الفنانة منة شلبي لتقديم مسلسل إذاعي عبر ترددها ضمن خريطة رمضان ٢٠٢٤.

تشارك منة شلبي في رمضان بمسلسل "بيت أم الغلام" وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج مصطفى منير.


ونشرت محطة راديو إنرجي عبر السوشيال ميديل صور توثق لحظات التعاقد مع منة شلبي، والمؤلف محمد إسماعيل بحضور زهرة رامي مدير الإنتاج الدرامي في المحطة.


قررت منة شلبي في وقت سابق التركيز على الأعمال السينمائية والغياب عن موسم دراما رمضان ٢٠٢٤، وذلك قبل تعاقدها مع راديو إنرجي على تقديم مسلسلها الإذاعي الجديد.

https://www.facebook.com/share/p/weESBeB9z8fDbLth/?mibextid=WaXdOe

راديو انرجى منة شلبي بيت أم الغلام