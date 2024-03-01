صحة سوهاج: تقديم الخدمات العلاجية والكشف على أكثر من 9 آلاف مواطن خلال شهر فبراير



أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف علي أكثر من 9 آلاف مواطن من خلال 9 قوافل طبية مجانية نظمتها مديرية الشئون الصحية بسوهاج خلال شهر فبراير المنقضي

في 9 قري تابعة ل4 مراكز . ومن القري الأكثر إحتياجا لتلك الخدمات الطبية وهي قريتي الفراسية و الرياينة الحاجر بمركز ساقلتة و قري عميرة والسلاموني والعيساوية شرق والكولا التابعين لمركز أخميم و قرية الحرجة بالقرعان التابعة لمركز البلينا وقريتي المحاسنة وبيت خلاف بمركز جرجا.

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية

" حياة كريمة" والتي من أهم أهدافها التخفيف عن كاهل المواطنين من أهالينا بالريف والمناطق الأكثر إحتياجا الحضر للخدمات الطبية.

ومن جانبه أضاف الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية ان القوافل الطبية ضمت تخصصات الباطنة،الأطفال، عظام، جراحة، الرمد، الأسنان، الجلدية، نساء وولادة. بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وبالإضافة الي صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

واضاف، أيضًا أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجانًا..

كما أضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية انه يتم عقد ندوات توعية وتثقيف صحي ضمن فعاليات القوافل وذلك لرفع الوعي الصحي بالمجتمع والتوعية بأهم القضايا المجتمعية المرتبطة بالصحة كالقضية السكانية و الإرشادات الطبية. مؤكدة انه يتم الإلتزام باحتياطات مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل.