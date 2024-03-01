ads
الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صحة سوهاج: تقديم الخدمات العلاجية والكشف على أكثر من 9 آلاف مواطن خلال شهر فبراير

جانب من العمل
جانب من العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف علي أكثر من  9 آلاف  مواطن من خلال 9 قوافل طبية مجانية نظمتها مديرية الشئون الصحية بسوهاج خلال شهر فبراير المنقضي
 في 9 قري تابعة ل4 مراكز  . ومن القري الأكثر إحتياجا لتلك الخدمات الطبية وهي قريتي الفراسية  و الرياينة الحاجر بمركز ساقلتة  و قري عميرة والسلاموني والعيساوية شرق والكولا   التابعين لمركز أخميم  و قرية الحرجة بالقرعان  التابعة لمركز البلينا وقريتي المحاسنة وبيت خلاف بمركز جرجا.
وذلك ضمن المبادرة الرئاسية
" حياة كريمة" والتي من أهم أهدافها التخفيف عن كاهل المواطنين من أهالينا بالريف والمناطق الأكثر إحتياجا الحضر للخدمات الطبية.  
ومن جانبه أضاف الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية  ان القوافل الطبية  ضمت تخصصات الباطنة،الأطفال، عظام، جراحة، الرمد، الأسنان، الجلدية، نساء وولادة. بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وبالإضافة الي صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية. 
واضاف، أيضًا  أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل  مجانًا.. 
كما أضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية انه يتم عقد ندوات توعية وتثقيف صحي ضمن فعاليات القوافل وذلك لرفع الوعي الصحي بالمجتمع والتوعية بأهم القضايا المجتمعية المرتبطة بالصحة كالقضية السكانية  و الإرشادات الطبية.  مؤكدة انه يتم  الإلتزام باحتياطات  مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل.

أحمد محروس أهالينا الاكثر احتياجا التحاليل الطبية التخفي الباطنة الخدمات المقدمة الحكومية الدكتور أحمد الخدمات الطبية الخدمات الرئاسية الشئون الصحية الصحة بسوهاج السكاني العلاجية المجانية