تدريبات قوية لبدلاء الزمالك ومنح الأساسيين راحة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الداخلية التي أقيمت مساء الأمس في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين الأساسيين راحة من الفقرة الفنية خوفا من تعرضهم للإجهاد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.