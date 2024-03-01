ads
الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جوميز يعقد جلسة مع محمد عاطف على هامش تدريب الزمالك

جوزيه
جوزيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع محمد عاطف لاعب الأبيض خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعداداً للقاء سوار الغيني المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وحرص المدير الفني على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في مران اليوم، وطالبه بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جوزيه جوميز الزمالك الكونفدرالية