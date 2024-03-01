فوائد الخضار المطهي على البخار

تعد الخضراوات من أهم الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التي يمكن أن نعتمد عليها في نظامنا الغذائي، ولا بد من إدخالها في الوجبات الغذائية اليومية، حيث تعمل على إنقاص الوزن وبها العناصر والمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

وننصح بالطهي على البخار بشكل عام حيث يعد أفضل طرق الطهي، لأنه يعزز من القيمة الغذائية في الطعام فيجعله يحتفظ بفيتاميناته وعناصره ومعادنه، ويجعله محتفظا بمذاقه وطعمه الجيد.

ويعد الطهي على البخار أحد أهم البدائل الصحية خاصة طهي الخضراوات، لأنه يعزز من انخفاض الكربوهيدرات، مما يساعد على ضبط نسب السكر في الدم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أنه يحتفظ بالفيتامينات والألياف في الطعام فيجعل الخضار مشبعا بصورة جيدة يسهل هضمه، ويعزز من تجنب اضطرابات الهضم.

أيضا يساعد الطهي على البخار على تمثيل غذائي جيد للطعام والخضار بشكل خاص، كما أن الطعام يحتفظ بعناصره الغذائية فى تلك الحالة، ويكون سهل الهضم خفيف على المعدة، مثالى لتقليل السعرات للأشخاص الذين يريدون إنقاص وزنهم والتمتع بقوام ممشوق واتباع نظام دايت صحى، لذلك ينصح بتناول الخضار إما مسلوقا أو مطهيا على البخار.