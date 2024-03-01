دراسة حديثة: درجات حرارة قياسية لصيف 2024

كشفت دراسات حديثة ارتفاع درجات الحرارة خلاله عام 2024 وارتباطها بزيادة حدة ظاهرة النينيو المناخية التي تتحكم في الطقس والتيارات الهوائية فوق المحيط الهادئ وفقا لما قال فريق علماء المناخ الدولي إن احتمال تسجيل درجات حرارة صيفية مرتفعة بشكل قياسي في العديد من مناطق العالم والتى تتجاوز 90 بالمئة وإذا كانت ظاهرة النينيو هذا العام معتدلة أو قوية وسيؤثر هذا الاتجاه بشكل خاص في مناطق خليج البنغال وبحر الصين الجنوبي والبحر الكاريبي حيث قد تحدث موجات حارة لمدة عام تقريبا .

كما أضاف البروفيسور كونغوين تشو من الاكاديمية الصينية لعلوم الأرصاد الجوية ، ان هذا الاستنتاج من دراستهم ينتج عن تأثير ظاهرة النينيو في مناخ الأرض عام 2023 كما يتوقع العديد من الباحثين أن تحافظ ظاهرة النينيو على قوتها في العام الماضي أو حتى تشتد في عام 2024 ما قد يؤدي إلى تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري ووفقا للنتائج وضعوا برنامج كمبيوتر يسمح بالتنبؤ في كيفية تأثير ظاهرة النينيو في درجات الحرارة على الأرض بصورة عامة وفي بعض المناطق بصورة خاصة .

وأن هذا الارتفاع سيشمل وفقا لهم العديد من المناطق الجنوبية من الهند وبنغلاديش قبالة ساحل خليج البنغال وبحر الصين الجنوبي، والبحر الكاريبي بالإضافة إلى مناطق كثيرة قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا وألاسكا وشمال غرب أمريكا الجنوبية.

وستحدث في بعض هذه المناطق موجات حر تستمر 150- 250 يوما ما سيشكل خطورة على صحة البشر ويهدد حياة النباتات والحيوانات المحلية.