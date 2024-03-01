دراسة حديثة تكشف علاقة تناول الأطعمة المصنعة بالصحة العامة

كشفت العديد من الدراسات و الأبحاث تن الأنظمة الغذائية التى تحتوى على نسبة عالية من الأطعمة المعالجة قد تكون ضارة للصحة العامة وتؤثر على بعض أجزاء الجسم وأن الوجبات الجاهزة والحبوب السكرية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكرى واضطرابات الصحة العقلية .

كما وجد الباحثون في جامعة ديكن بأستراليا أدلة على أن الاستهلاك العالي لتلك الأطعمة يرتبط بزيادة خطر الوفاة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 50% وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 12% وزيادة خطر الإصابة بالقلق بنسبة 48 إلى 53%

كما أوضح فريق البحث أن الأدلة بين تناول صحة الجهاز الهضمي وبعض أنواع السرطان وعوامل الخطر المتوسطة للقلب والأوعية الدموية ما تزال محدودة و أن المضافات الغذائية مثل المحليات غير الغذائية والنشويات المعدلة تؤثر على ميكروبيوم الأمعاء ومستويات التهاب الأمعاء والاستجابات الأيضية للطعام ما قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

والأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الأطعمة الفائقة المعالجة قد تكون ضارة لكل أجهزة الجسم. ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن البشر يمكنهم التكيف بشكل كامل مع هذه المنتجات وقد يتفاعل الجسم معها على أنها عديمة الفائدة أو ضارة و لذلك قد تضعف أنظمته أو تتضرر، اعتمادا على مدى تأثرها وكمية الأطعمة الفائقة المعالجة المستهلكة.