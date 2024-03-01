قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق جنوب مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال، قامت بقصف مدفعي استهدف مناطق جنوب مدينة غزة.

واستشهد، صباح اليوم الجمعة، 4 مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرين، جراء استهداف الاحتلال منزل لإيواء اللاجئين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفًا على المناطق الغربية والشرقية من مدينة خان يونس، وجدد الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ قليل، القصف بشكل مكثف على شرق مخيم جباليا شمال غزة.

وأمس الخميس، ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى الفلسطينيين، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على كافة أنحاء قطاع غزة، وبتوجية الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين المدنيين، فاستشهد أكثر من 70 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة المئات، جراء النيران الإسرائيلية التي فتحها الجيش الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية.

كما نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية، استهدفت منازل المواطنين غرب مدينة خان يونس، واستشهد 3 مواطنين فلسطينيين جراء تلك الغارات.

واستشهد 4 أطفال فلسطينيين في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف، وأكدت مصادر طبية فلسطينية، أن توقف مولدات المستشفيات يجعلها بمثابة نقاط طبية ضعيفة، وعاجزة عن توفير الخدمات المنقذة للحياة.