مكتب التعليم المسيحي بالقاهرة يحتفل بصدور كتيب الصلاة

احتفل، مساء أمس، مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة، بصدور كتيب الصلاة، بالتزامن مع المشروع الرعوي الإيبارشي "الصلاة"، من مرحلة الحضانة، وحتى المرحلة الثانوية.

أقيم الاحتفال بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون، بحضور الأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وأعضاء لجنة الإعداد بالمكتب، الذين وضعوا الخطة التكوينية، الخاصة بالمشروع الرعوي الجديد بالإيبارشية "الصلاة".

وتم إعداد هذا الكتيب من خلال مقالات قداسة البابا فرنسيس حول "الصلاة"، وكتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، بالإضافة إلى كتاب "YOCAT".

يحتوي الكتيب على عدد من الموضوعات، بحسب تعاليم كنيستنا الكاثوليكية وهي: ما هي الصلاة؟، كيف نصلي؟، معوقات الصلاة، شخصيات كتابية مصلية، بالإضافة إلى كيف أكون شفيعًا، للكنيسة؟.

كذلك، سيقوم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بقيادة الأب يونان شحاتة، مكتب القاهرة، بالاستعداد، لوضع كتاب تكويني عن مفهوم "اليوبيل"، تزامنًا مع عام اليوبيل، عام ٢٠٢٥.