ads
الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

مكتب التعليم المسيحي بالقاهرة يحتفل بصدور كتيب الصلاة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتفل، مساء أمس، مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة، بصدور كتيب الصلاة، بالتزامن مع المشروع الرعوي الإيبارشي "الصلاة"، من مرحلة الحضانة، وحتى المرحلة الثانوية.

أقيم الاحتفال بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون، بحضور الأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وأعضاء لجنة الإعداد بالمكتب، الذين وضعوا الخطة التكوينية، الخاصة بالمشروع الرعوي الجديد بالإيبارشية "الصلاة".

وتم إعداد هذا الكتيب من خلال مقالات قداسة البابا فرنسيس حول "الصلاة"، وكتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، بالإضافة إلى كتاب "YOCAT".

يحتوي الكتيب على عدد من الموضوعات، بحسب تعاليم كنيستنا الكاثوليكية وهي: ما هي الصلاة؟، كيف نصلي؟، معوقات الصلاة، شخصيات كتابية مصلية، بالإضافة إلى كيف أكون شفيعًا، للكنيسة؟.

كذلك، سيقوم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بقيادة الأب يونان شحاتة، مكتب القاهرة، بالاستعداد، لوضع كتاب تكويني عن مفهوم "اليوبيل"، تزامنًا مع عام اليوبيل، عام ٢٠٢٥.

 

الأب يونان شحاتة البابا فرنسيس الإيبارشية البطريركية دار سيدة السلام بمساكن شيراتون كتاب تكويني عن مفهوم اليوبيل مكتب التعليم المسيحي