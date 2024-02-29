الارصاد: ذروة الارتفاع في درجات الحرارة غدا والقاهرة الكبرى تسجل 30 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس غدا، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ومن المتوقع أن تكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة غدا الجمعة.



واشارت الارصاد الي ان البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية تعمل على

رفع فى درجات الحرارة ونشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، وقد تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

ونوهت الارصاد انه من المتوقع غدا أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

واعتبارا من يوم السبت سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



ونصحت الارصاد المواطنين عدم الإنخداع بهذا الارتفاع وتخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

كما يفضل عدم رى محصول القمح نتيجة نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية.