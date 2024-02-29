سكرتير مساعد البحيرة يفتتح معرضين أهلا رمضان بمركزي رشيد وإدكو.. صور

افتتح كامل غطاس السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، معرضين لبيع السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "أهلًا رمضان" بمركزي ادكو ورشيد، وذلك بحضور محمد محجوب، رئيس مركز ومدينة ادكو، واللواء ياسر الدميني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، وعدد من قيادات التموين والغرفة التجارية بالمحافظة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة العمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وفى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابته ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان".

والمعرضين يتم تنظيمهما، بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالبحيرة وبالتعاون مع الوحدات المحلية لمراكز ادكو ورشيد، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتفقد السكرتير المساعد أجنحة المعرضين، والتى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد غطاس، أن جميع الأسعار بتلك المعارض فى متناول الجميع، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه بتنفيذ تعليمات الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.