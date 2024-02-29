تشييع جثامين 3 أشخاص من ضحايا معدية كفرالشيخ

شيع الآلاف من أهالي قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ ، جثامين ثلاثة من ضحايا معدية النيل بنكلا التابعة لمحافظة الجيزة ،بعد أن تم انتشال جثثهم صباح اليوم بالقرب من غرق المعدية .

أدي المشيعيون، صلاة الجنازة في مشهد جنائزي مهيب علي، جثماين كل من : محمود محمد السيد ابو عامر ، وعبد الرحمن ياسر الغرياني ، وسيف إبراهيم هنداوي، الثلاثة غرقي الباقين ، من إجمالي الغرقي الثمانية من أبناء القرية الذين لقوا مصرعهم .



جدير بالذكر أنه، غرق ٨ من شباب قرية ميت الديبة، صباح يوم الأحد الماضي ، أثناء عبورهم بنهر النيل بعد انقلاب مركب يستخدم كمعدية أمام قرية نكلا بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة ، حال توجههم إلى العمل بشركة مقاولات في تلك المنطقة .



وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع الأهالي، من انتشال خمسة من الضحايا يوم الحادث وامس الاربعاء و الغرقي هم:حمدي أسامة حمدي محمد الشاملي، أحمد عز الدين محي الدين عبدالفتاح، سامي فؤاد عابدين قطب سعد الدين، إيهاب محمد عبدالنبي قطب الشناوي" وتم دفنهم بمقابر القرية فجر امس الاثنين والفريق الخامس تم دفنة أمس وهو محمود ابراهيم ابو عامر وسط جنازة مهيبة تواجد بها الآلاف من أهالي وشباب القرية