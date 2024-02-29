ads
الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

السلطات البولندية تلقي القبض على روسي لتورطه في أعمال إرهابية

الشرطة البولندية
الشرطة البولندية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكرت وسائل إعلام في بولندا اليوم الخميس أن جهاز الأمن الداخلي ألقى القبض على مواطن روسي يشتبه بتورطه في أنشطة إرهابية.

وبحسب ما ذكرته "راديو بولندا" في نشرتها الإنجليزية، يعتقد المحققون أن المعتقل كان له صلات مع جماعات إرهابية قبل وصوله إلى بولندا.

وأوضحت التقارير أن المتهم وجهت له اتهامات بمساعدة بعض المنظمات الإرهابية الدولية، وقد تم احتجازه احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر بعد صدور قرار من المحكمة.

وبحسب ما نقلته الإذاعة، فإن المعتقل قد يواجه عقوبة تصل إلى ثمانية أعوام في السجن إذا ثبتت إدانته بالتهم المنسوبة إليه.

بولندا المنظمات الإرهابية