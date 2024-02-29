السلطات البولندية تلقي القبض على روسي لتورطه في أعمال إرهابية

ذكرت وسائل إعلام في بولندا اليوم الخميس أن جهاز الأمن الداخلي ألقى القبض على مواطن روسي يشتبه بتورطه في أنشطة إرهابية.

وبحسب ما ذكرته "راديو بولندا" في نشرتها الإنجليزية، يعتقد المحققون أن المعتقل كان له صلات مع جماعات إرهابية قبل وصوله إلى بولندا.

وأوضحت التقارير أن المتهم وجهت له اتهامات بمساعدة بعض المنظمات الإرهابية الدولية، وقد تم احتجازه احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر بعد صدور قرار من المحكمة.

وبحسب ما نقلته الإذاعة، فإن المعتقل قد يواجه عقوبة تصل إلى ثمانية أعوام في السجن إذا ثبتت إدانته بالتهم المنسوبة إليه.