شيكابالا يساند الزمالك أمام الداخلية من المدرجات

حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد باستاد القاهرة لمؤازرة فريقه في مباراة الداخلية التي تقام مساء اليوم في مسابقة الدوري في ظل غيابه عن اللقاء للإصابة.

وكان " شيكابالا" خرج من قائمة فريق الزمالك لخوض لقاء الداخلية بسبب معاناته من إصابة في القدم، وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز إراحته من لقاء اليوم.

و يضم تشكيل الزمالك للقاء الداخلية كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي.

