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الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

“تنفيذي الوفد” يناقش جدول أعمال اجتماع الهيئة العليا المقبل

حزب الوفد
حزب الوفد
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عقد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد اجتماعا مع أعضاء المكتب التنفيذي، اليوم الخميس، بالمقر الرئيسي للحزب، لمناقشة جدول اعمال اجتماع الهيئة العليا القادم.
وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أنه لا يوجد بينه وبين أي أحد من أعضاء الحزب عداوة أو خصومة شخصية ويكن كل الحب والاحترام لاعضاء الحزب قائلا:" كل ما يهمني هو مصلحة الحزب وأنا على مسافة واحده من الجميع ".
وقال رئيس  حزب الوفد إن هناك شائعات تتضمن تلقيه تبرعات مادية خلال ترشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية وهذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلا، حيث إنه لم يتلقى أي تبرع من أفراد أو جهات أو مؤسسات.
وأشار يمامة إلى أن اللجنة الخماسية التي تحقق مع أمين الصندوق مقرر أن تنهي عملها وتقدم تقريرها يوم الاربعاء القادم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الشق الجنائي وأن ما تنتهي إليه النيابة سيكون ملزماً.
وخلال الاجتماع تم الاعلان عن انعقاد الهيئة العليا يوم الاثنين المقبل لمناقشة انتخاب رئيس الهيئة البرلمانية، وانتخاب عضوان من الهيئة العليا لمجلس إدارة جريدة الوفد.

حزب الوفد عبدالسند يمامة