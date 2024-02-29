جامعة الزقازيق تنظم دورة الدراسة الأساسية لطالبات الجوالة

نظمت إدارة الجوالة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الزقازيق ، دورة «الدراسة الأساسية لطالبات الجوالة»، بالتعاون مع الإدارة العامة لبرامج الجامعات بوزارة الشباب والرياضة ، وذلك ضمن خطة نشاط المركز الكشفي بالجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، و إشراف د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ود.أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، وتنفيذ ومتابعة محمد متولى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، د.يوسف شاهين مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة .

جدير بالذكر أن فعاليات اليوم الأول من الدورة شهدت ممارسة عدداً من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية منها : تحية العلم، والأغراض والاهداف ، ودور مساعدة قائدة الوحدة الوحدة ، والطلائع ، ثم تشكيل الفرقة، والتى تؤكد على دور ومهام الجوال فى خدمتة لمجتمعة ووطنه وللبيئة المحيطة به، من خلال معسكرات خدمة البيئة والمعسكرات التدريبية التي يتم تنظيمها من أجل إعداد قيادات كشفية من الجوالين والجوالات.