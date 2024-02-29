الزمالك يصل استاد القاهرة لخوض لقاء الداخلية بالدوري

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،منذ قليل، إلى ستاد القاهرة، استعداداً لخوض مباراة الداخلية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - سيف جعفر - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" .

خط الهجوم : يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.