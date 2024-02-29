ورشة عمل حول "الاستخدام الآمن للإنترنت".. بمعهد بحوث الإلكترونيات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على نشر الوعي حول مخاطر الاستخدامات الخاطئة للإنترنت، وضرورة التعامل مع هذه التكنولوجيا الحديثة بمسؤولية وأمان.

وفى هذا الإطار نظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس المعهد، والتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورشة عمل بعنوان: "استخدامك الآمن على الإنترنت والتوعية بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، وذلك بمقر معهد بحوث الإلكترونيات بالنزهة الجديدة".

وتهدف الورشة إلى التوعية بأهمية استخدام الإنترنت بشكل آمن ومسؤول، من والسلوكيات الآمنة على الإنترنت، وكيفية حماية البيانات الشخصية والمهنية.

كما تم التركيز على توعية المشاركين بأحكام وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكيفية الالتزام بها.

وحاضر في ورشة العمل مجموعة من الخبراء والمُتخصصين في مجال الأمن السيبرانى من المعهد والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الدكتورة شيرين محرم إلى أن تنظيم ورشة العمل تعد خُطوة فعّالة نحو تحقيق أهداف المعهد وتحقيق رؤيته في بناء مجتمع رقمي آمن ومسؤول، ويعكس حرص المعهد على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد والمدينة العلمية التابعة له وتعزيز الوعي بأمان الإنترنت وضمان استخدامه بشكل آمن كجزاء أساسي من رؤية وأهداف المعهد.

كما أوضحت الدكتورة شيرين محرم، بأن الورشة عقدت لتحقيق عدة أهداف منها تعزيز الوعي الرقمي، من خلال توفير المعرفة والمهارات حول السلوكيات الآمنة على الإنترنت لتمكين المشاركين بالورشة من اتخاذ القرارات الذكية والمسؤولة عبر الإنترنت، وكيفية حماية البيانات الشخصية والمهنية بما يساهم في تعزيز الأمن الرقمي ومكافحة جرائم الإنترنت.

كما تساهم الورشة في تعزيز فهم القوانين والتشريعات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات، وبالتالي تعزيز الامتثال لهذه القوانين وتقليل المخاطر القانونية.

يشار إلى أن الورشة قام بتنظيمها الدكتور محمد نصر رئيس معمل أبحاث الأمن السيبراني والخصوصية، والدكتورة نبيلة خضير رئيسة قسم بحوث المعلوماتية بمعهد بحوث الإلكترونيات، وشارك في الورشة نخبة من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني والخصوصية من داخل المعهد الدكتورة لفيف من أعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة، وعدد من مهندسي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.