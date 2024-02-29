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الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. تكريم أبناء بورسعيد المشاركين بالنسخة الخامسة من "قادرون باختلاف"

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أبناء المحافظة من "قادرون باختلاف" وذلك خلال احتفالية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية ووسائل الإعلام.

ووجه المحافظ الشكر إلى أبناء بورسعيد الذين شاركوا بالنسخة الخامسة من "قادرون باختلاف" بحضور رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، مضيفا:"أنتم حاجة عظيمة وشرفتم بورسعيد وبلدكم مصر".

ومن جانبه، أشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة، بقرار رئيس الجمهورية - بقلب الأب - بتخصيص 10 مليارات جنيه لصالح صندوق "قادرون باختلاف"، مؤكدا أن هذا قرار هام جدا وتأثيره سيكون مباشر وإيجابي في رعاية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم، كما وجه الشكر إلى محافظ بورسعيد على تكريمه لأبناء بورسعيد ورعايته المستمرة لهم.

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