نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد معامل ومراكز التميز البحثية بكلية الصيدلة

قام إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، بجولة تفقدية بكلية الصيدلة لمتابعة معامل ومراكز التميز البحثية والتي كانت من أحد مخرجات المشروعات البحثية والممولة من الجهات المانحة مثل وزراة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتضمنت الزيارة عرض تقديمى عن المعامل البحثية فى الكلية ومركز الخدمات الصيدلية ، كما تفقد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث معمل الكيمياء والتحاليل الدقيقة ومعمل البيولوجيا الجزيئية فى مركز الخدمات الصيدلية ومعمل زراعة الأنسجة النباتية لقسم العقاقير ومعمل لابحاث الميكروبيولوحى ، وذلك للتعرف على الامكانيات البحثية المتاحة ومدى توفر الأجهزة العلمية وخاصة الحديثة منها ومدى الدعم المقدم إلى طلاب الدراسات العليا ، مؤكداً علي اهتمام الجامعة بالمراكز البحثية والتي تخدم أعضاء هئية التدريس والهئية المعاونة والمجتمع الخارجي.

وقد رافق رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية اليوم د.إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الاعمال والتصنيف الدولي ود.محمد علي مدير وحدة المعامل والأجهزة ود.فريد سامي مدير وحدة المشروعات.

وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث د. امل الجندى عميد الكلية و.د.نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و د.حنان النحاس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ود.شيماء الشاذلى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و د.نرمين عونى منسق برنامج الصيدلة الاكلينيكية و د.رشا عادل مدير وحدة ضمان الجودة ومدير عام الكلية د.وائل شاهين مدير عام الكلية.

وأشاد د.إيهاب الببلاوي، بفريق العمل وعلى الجهود التي بذلوها خلال إنشاء هذه المعامل ومراكز التميز البحثية بكلية الصيدلة. مشيراً إلى أن الزيارة لها أهمية كبيرة تعكس مدى التزام الجامعة بتعزيز وتطوير البحث العلمي والابتكار، وتعكس التزامها أيضاً بدعم المشروعات البحثية المبتكرة ، كما ثمن الجهود المبذولة من قبل الجهات المانحة في دعم هذه المرافق البحثية المهمة.

كما أكد سيادته أيضاً أن هذه الزيارة ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الكلية وخدمة المجتمع الأكاديمي والمجتمع الخارجي والتي تساهم في تحقيق رؤية الجامعة وتعزيز مكانتها كمركز رائد في مجال البحث العلمي والتطوير .كما أكد سيادته على أهمية التركيز فى المرحلة القادمة على ربط البحث العلمى فى الكلية بشركات التصنيع الدوائى .

وفى نفس السياق التقى نائب رئيس الجامعة بالسادة أعضاء هيئة التدريس المشرفين على المعامل وعدد من أعضاء الهيئة المعاونة ، كما زار سيادته المكتبة الرقمية بالكلية ، مؤكداً على دعم الجامعة للدراسات العليا والأبحاث التطبيقية وفى نهاية الزيارة.

وفى ختام الزيارة تم التقاط صورة تذكارية مع إدارة الكلية.