بالصور.. افتتاح المعرض الجماعى "وجدان" بمتحف أحمد شوقى

افتتح قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، المعرض الجماعى "وجدان"، بمشاركة 4 فنانين تشكيليين، هم (أحمد عثمان – رحمة النجار – زهرة عفيفي – عمرو القبطان)، وذلك مساء الأربعاء 28 فبراير 2024 بمركز كرمة بن هانىء الثقافى بمتحف أحمد شوقى، ويستمر حتى 9 مارس المقبل.

ويقول الفنان والناقد صلاح بيصار عن اعمال الفنانة رحمة النجار: " تنتمى أعمال الفنانة رحمة الى الواقعية التعبيرية حافلة بحكايات تضم تجمعات النساء ومشاهد الحدائق والزهور تذكرنا ببدايات الربيع فى لمسة مشرقة تمتزج بملامح من البنايات التاريخية من بهو الأعمدة والشرفات المطلة على البحر".

وكان قد افتتح الدكتور وليد قانوش، معرض الفنان محمد طوسون تحت عنوان "حروف من نور"، يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 بقاعة الباب سليم، ويستمر حتى 9 مارس المقبل.

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