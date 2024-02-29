التنسيقية تعقد ورشة عمل حول "الصحافة المصرية في ظل تحديات التحولات الرقمية"

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل تحت عنوان "الصحافة المصرية في ظل تحديات التحولات الرقمية".

ومن المقرر أن تناقش الورشة عدة محاور أبرزها، التحديات والفرص أمام تحول الإعلام التقليدي إلى رقمي، والقدرة على التعاطي مع الأدوات التكنولوجية في غرف الأخبار، وكذلك مدى تعبير جماعة الرأي في مصر عن شواغل الصحافة المصرية.

يدير الجلسة النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب رامي جلال عامر عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ويشارك الكاتبة الصحفية علا الشافعي، والكاتب الصحفي مصطفى عمار، والكاتب الصحفي محمود بسيوني، والنائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، د. شيماء عبد الإله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إبراهيم أبو كيلة، وكيل نقابة الصحفيين.

كما يشارك كل من النواب مارسيل سمير، علاء عصام، نادر مصطفى، عماد خليل، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، فيولا فهمي، لطفي سالمان، فريدة محمد، عمرو خليفة، روحية جلال، أسماء عبد الله، كامل كامل، نرمين محمد أعضاء التنسيقية.