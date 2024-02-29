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الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"الرقابة المالية" تستهدف إطلاق سوق الكربون وبدء تداول الحصص العقارية خلال 2024

رئيس الرقابة المالية
رئيس الرقابة المالية
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كشفت الهيئة العامة الرقابة المالية عن مخططات تطوير الأسواق المالية غير المصرفية التابعة لها خلال 2024، حيث  تستهدف الانتهاء من الإطار التنظيمي لتشغيل سوق الكربون الطوعي، وإصدار قواعد قيد شهادات الكربون، بجانب إطلاق معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية.

كما تعمل الهيئة على:

- المعالجة المحاسبية لشهادات الكربون.

- إعداد قواعد تداول وتسوية شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية وإصدار قانون التأمين الموحد.

- إنهاء الإطار التنظيمي لسوق تداول الحصص العقارية.

- تطبيق معايير بازل III على شركات التمويل غير المصرفية ومعايير II solvency على شركات التأمين.

- إصدار وثيقة تأمين سند الملكية.

كما تستهدف الهيئة استكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على سلع مختلفة، والإعلان عن إطلاق أول خريطة تفاعلية للقطاع المالي غير المصرفي، وبدء أولى جولات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية بمحافظات مصر (بناء القدرات لتعزيز التنمية).

وتعمل الهيئة على تنفيذ الربط الإلكتروني مع المؤسسات المالية غير المصرفية واستكمال جهود رقمنه المعاملات المالية غير المصرفية بالربط مع مصلحة الأحوال المدنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

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