بالصور.. حي العمرانية بالجيزة يشن حملات مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بشارع أسوان

شن حي العمرانية، حملات مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة والكشافات، وذلك في إطار الصيانة الدورية وفقا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استهدفت الحملات صيانة كشافات وإصلاحها بشارع أسوان، وجاء ذلك بمتابعة اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية ومجموعة العمل المرافقة.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ صيانات شامله لولاعات وأعمدة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والجانبية والقرى لضمان تشغيلها بالصورة الصحيحة فى التوقيتات المحددة لها، مؤكدًا أنه من غير المسموح وجود عامود إنارة مضاء نهاراً أو دون المواعيد المقررة للتشغيل فى إطار تنفيذ محافظة الجيزة خطه ترشيد استهلاك الكهرباء .