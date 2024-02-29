مطرانا القدس والجيزة يترأسا قداس فصح يونان بدير القديس مار زكا الأسقف

صلى الأنبا انطونيوس مطران الكرسى الاورشليمى والشرق الادنى، والانبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة وتوابعها والآباء الرهبان والراهبات، قداس فصح يونان بدير القديس مار زكا الأسقف (العشار) .

الجدير بالذكر ان هذه الكنيسة هى نفس بيت القديس زكا، ويعود تاريخ بناءها في عهد الأنبا باسيليوس الرابع على آثار كنيسة بيزنطية بالقرب من بيت زكا العشار الذي استضاف فيه، حسب الكتاب المقدس، السيد المسيح.

وفي عام 1993م قام الأنبا أبراهام مطران الكرسي الأورشليمي باستبدال سقف الكنيسة المتهدم بسقف جديد، وتم تعزيز جدران الكنيسة من الداخل بالحجر بعد إزالة الجدران الطينية. وقد بنى نيافته أماكن لنوم للرهبان ودورات مياه جديدة، وأحاط الدير بالأسوار.